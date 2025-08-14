İngiltere ekonomisinde büyüme, beklentileri aştı

İngiltere ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yüzde 0,3 büyüdü. Bir önceki çeyrekte yüzde 0,7’lik artış kaydedilen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yıllık bazda ise yüzde 1,2 yükseldi. Büyüme, hizmetlerde yüzde 0,4, inşaat sektöründe ise yüzde 1,2’lik artışla desteklenirken, üretim sektörü yüzde 0,3 geriledi. Kişi başına reel GSYH çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,7 arttı.

HİZMET VE ÜRETİM SEKTÖRLERİNDEKİ GELİŞMELER

Hizmet sektöründe bilgi ve iletişim alanındaki yüzde 2’lik yükseliş başlıca büyüme kaynağı olurken, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri de yüzde 1,1 arttı. Buna karşılık toptan ve perakende ticaret ile motorlu taşıt onarımında yüzde 0,9’luk düşüş kaydedildi. Üretimde ise ilaç imalatındaki yüzde 7 ve makine-ekipman üretimindeki yüzde 3’lük artış dikkat çekerken, elektrik, gaz ve buhar üretimi yüzde 6,8 geriledi.

İNŞAAT VE HARCAMA TARAFINDAKİ BÜYÜME

İnşaat sektörü, çeyreklik bazda yüzde 1,2 büyüyerek yıllık bazda yüzde 2,2 artış gösterdi. Yeni altyapı projeleri yüzde 3,2, özel konut onarım ve bakım faaliyetleri ise yüzde 3,3 arttı. Harcamalar cephesinde ise büyüme, hükümetin yüzde 1,2’lik kamu tüketim harcaması artışı ve stoklardaki yükselişten kaynaklandı.

HANEHALKI HARCAMALARI VE YATIRIMLAR

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları çeyreklik bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 1,1 yükseldi. Brüt sabit sermaye oluşumu yüzde 1,1 gerilerken, işletme yatırımları yüzde 4 azaldı. İhracat hacmi yüzde 1,6 artarak üst üste ikinci çeyrek büyüme gösterdi, ithalat ise yüzde 1,4 yükseldi.

NOMİNAL GSYH VE GELİR KAYNAKLARI

Nominal GSYH çeyreklik bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 5,3 arttı. Büyümeye en büyük katkı, çalışan ücretleri ve işveren sosyal katkılarındaki yükselişten geldi. Ücret ve maaşlar yüzde 0,9, işveren sosyal katkıları yüzde 3,5 artış kaydetti. Diğer gelirler de yüzde 0,6 yükseldi.

G7 ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI

G7 ülkeleri karşılaştırmasında İngiltere, ikinci çeyrekte yüzde 0,3’lük büyüme ile Fransa ile aynı seviyede yer aldı. ABD yüzde 0,7 ile en yüksek büyümeyi kaydederken, Almanya ve İtalya yüzde 0,1’lik küçülme yaşadı. Kişi başına GSYH artışında ise İngiltere yüzde 0,2 ile ABD’nin (yüzde 0,6) ardından ikinci sırada yer aldı.