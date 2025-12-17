İngiltere "Erasmus+"ya yeniden dahil olacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin AB'nin eğitim programı "Erasmus+"ya 2027 yılında tekrar katılacağını bildirdi.

Von der Leyen, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AB ve İngiltere'nin bugün yenilenen stratejik ortaklık kapsamında yeni bir adım attığını belirten von der Leyen, "İngiltere'nin 2027 yılında Erasmus+ programına katılımına ilişkin müzakereleri tamamladık" ifadesini kullandı.

İngiltere ve AB, Brexit sonrası ikili ilişkileri yeniden şekillendirecek kapsamlı bir stratejik işbirliği anlaşmasına varmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Artık ileriye bakma zamanı. Eskimiş tartışmaları ve siyasi kavgaları geride bırakıp İngiliz halkı için en iyisini sağlayacak sağduyulu, pratik çözümler bulmanın zamanı geldi. Eğer insanların yaşamlarını burada, ülkemizde iyileştirecekse ortaklarla işbirliği yapmaya hazırız" demişti.