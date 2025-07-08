İngiltere, Eurofighter için Türkiye’ye teklif verdi

Türkiye’nin hava savunmasını güçlendirmek için uçak alımı mesaisi yoğunlaştı. F-35 programına dönüş için görüşmeler sürerken, Avrupa’nın ortak üretimi olan Eurofighter Typhoon uçağından 40 adet satışı için resmi teklifin verildiği öğrenildi.

Almanya’nın itirazının, diğer üretici ülkelerin bu ülkeye ortak mektup yazarak aşıldığı belirtiliyor.

ekonomim.com'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre, resmi olarak henüz teyit edilmedi ancak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in BAE Systems yetkilileri ve Birleşik Krallık Büyükelçisi’ni kabulünün bu teklifin resmi olarak iletilmesini içerdiği vurgulandı.

Eurofighter Typhoon satın alma süreci, SSB tarafından değil, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülüyor.