İngiltere, Fransa ve Almanya'dan İsrail'e Batı Şeria ve Gazze uyarısı

İngiltere, Fransa ve Almanya, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme yönündeki tehditlerini sert bir dille kınadı.

Ortak açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki egemenlik kurma çabalarına kesinlikle karşı çıkıldığı vurgulanarak, ilhak, yerleşim faaliyetleri ve Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddeti tehditlerinin, müzakere yoluyla ulaşılabilecek iki devletli çözüm ihtimalini ciddi şekilde baltaladığı ifade edildi. Öte yandan, üç ülke İsrail'in Gazze’de temel insani yardımları engellemesini de "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, gıda ve suya erişimin gecikmeden sağlanması çağrısında bulundu.

İNGİLTERE, FRANSA VE ALMANYA'DAN İSRAİL'E BATI ŞERİA VE GAZZE UYARISI

E3 ülkeleri, İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak tehditlerini ve Gazze'deki insani yardımları engellemesini kınayarak, bu adımların iki devletli çözüm umutlarını zedelediğini vurguladı.

İngiltere, Fransa ve Almanya, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme yönündeki tehditlerini sert bir dille kınadı. Ortak açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki egemenlik kurma çabalarına kesinlikle karşı çıkıldığı vurgulanarak, ilhak, yerleşim faaliyetleri ve Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddeti tehditlerinin, müzakere yoluyla ulaşılabilecek iki devletli çözüm ihtimalini ciddi şekilde baltaladığı ifade edildi. Öte yandan, üç ülke İsrail'in Gazze’de temel insani yardımları engellemesini de "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, gıda ve suya erişimin gecikmeden sağlanması çağrısında bulundu.