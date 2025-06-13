İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri Ortadoğu'daki gelişmeleri görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alman Şansölyesi Friedrich Merz, Ortadoğu’daki gelişmeleri ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre, Starmer, bu sabah Macron ve Merz’le birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri ele alan liderler, İran’ın nükleer programından duyduğu endişeleri paylaştı.

Açıklamada, “Liderler tüm tarafları bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak gerilimi düşürmek için itidalli olmaya çağırdı” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in meşru müdafaa hakkını savunduklarını yineleyen liderler, sorunları çözmede askeri yöntemlerin değil diplomasinin önemine vurgu yaptı.

⁠İSRAİL’İN İRAN'DAKİ BİRÇOK KENTİ HEDEF ALAN SALDIRILARI

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.