İngiltere, Fransa ve Almanya’dan İsrail ve ABD'nin saldırdığı İran'a itidal çağrısı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ortadoğu’daki son gelişmelere ilişkin olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, görüşmenin ardından ortak bir açıklama yayımladı.

Ortak açıklamada, "Bugün Ortadoğu’daki son gelişmeleri görüştük. Bölgedeki tüm ülkeler için barış ve istikrara olan bağlılığımızı yineliyoruz. İsrail’’in güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyoruz. İran’’ın asla nükleer silah sahibi olamayacağına ve artık bölgesel güvenliğe tehdit oluşturamayacağına ilişkin tutumumuzu her zaman tutarlı bir şekilde ortaya koyduk" ifadelerine yer verildi.

ABD’’nin bugün erken saatlerde İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine saldırılar gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, "İran’ın nükleer silah edinmesini engelleme amacımızı muhafaza ediyoruz. İran’ı nükleer programıyla ilgili tüm endişelere cevap verecek bir anlaşmaya ulaşmak adına nükleer müzakerelere katılmaya davet ediyoruz. Bu hedefe ulaşmak için tüm taraflarla koordinasyon içinde katkı sağlamaya hazırız" denildi.

Açıklamada, "İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek herhangi bir ilave adım atmamaya çağırıyoruz. Gerginliği azaltmak ve çatışmanın daha da şiddetlenmesini ve yayılmasını önlemek amacıyla diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.