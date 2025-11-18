İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5: Çinli ajanlar vekilleri LinkedIn üzerinden hedef alıyor

İngiltere MI5, "Çin istihbaratıyla bağlantılı kişilerin, LinkedIn platformu üzerinden milletvekilleri ve parlamento personelini hedef aldığı" yönünde uyarı yayımladı.

İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle ve Lordlar Kamarası Başkanı John McFall tarafından milletvekilleri ve lordlara iletilen MI5 güvenlik uyarı notuna göre, Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) adına faaliyet gösterdiği belirtilen 2 kişi, profesyonel bağlantı kurma bahanesiyle geniş çaplı temas kurdu.

MI5, Çin istihbaratına bağlı olduğu öne sürülen "Amanda Qiu" ve "Shirly Shen" adlı kişilerin, LinkedIn'de "profesyonel işe alım danışmanı" kimliğiyle parlamenterler, ekonomi uzmanları, düşünce kuruluşu çalışanları, danışmanlar ve üst düzey kamu görevlileriyle temasa geçtiğini bildirdi.

MI5, bu kişilerin platform üzerinden geniş ölçekli iletişim kurarak "gizli ve kamuya açık olmayan bilgilere erişim sağlamayı" hedeflediğini aktardı.

İngiltere iç istihbarat teşkilatı, Çin'e masrafları karşılanan seyahat teklifleri ve nakit ya da kripto para ile bilgi talebi gibi yöntemlerle temasların derinleştirilmeye çalışıldığını bildirdi.

MI5, bu faaliyetlerin uzun vadeli ilişkiler kurmayı amaçladığını, hedef kitlenin ise parlamento personeli, ekonomistler, düşünce kuruluşu çalışanları ve hükümetle yakın çalışan danışmanlar olduğunu kaydetti.