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İngiltere, İran'daki saldırıları kınadı

Ajans Haberleri
  • 04.01.2024 13:43
  • Giriş: 04.01.2024 13:43
  • Güncelleme: 04.01.2024 13:43
Kaynak: AA
İngiltere, İran'daki saldırıları kınadı

İngiltere, İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen saldırıları kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin dün çok sayıda İranlının ölümüne yol açan korkunç bombalı saldırıları kınadığını belirtti.

Sözcü, ölenlerin ve yaralananların ailelerine başsağlığı ve sabır dilediklerini bildirdi.

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 2 patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

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