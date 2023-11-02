İngiltere Kralı 3. Charles, İngilizler tarafından asılan Kenyalı direnişçi lider Kimathi'nin ailesiyle görüştü

İngiltere Kralı 3. Charles, İngiliz sömürgeciliğine başkaldırdığı için idam edilen Kenyalı direnişçi lider Dedan Kimathi'nin ailesiyle bir araya geldi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Kenya'ya düzenledikleri 4 günlük resmi ziyaret kapsamında, İngiliz sömürge yönetimi tarafından asılan Kimathi'nin ailesi ile özel bir görüşme yaptı.

Charles, İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin yanında savaşta yer alanların defnedildiği mezarlığa da çelenk bıraktı.

Bu arada Nairobi'de de Kimathi'nin anıtı önünde Charles'in ziyaretini protesto eden göstericiler, polis tarafından dağıtıldı.

Göstericilerden aktivist Juliet Wanjera, yaptığı konuşmada, İngilizlerin elinde bulunan tüm toprakların Kenya halkına iade edilmesini ve İngiliz misyonunun ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu.

Kral 3. Charles, salı günü yaptığı açıklamada, "Geçmişte yapılan yanlışlar en büyük üzüntülerin ve en derin pişmanlıkların sebebidir." ifadesini kullanmıştı.

Charles, birçok Kenyalının, İngiltere'nin sömürgeciliği döneminde gerçekleşen suç ve eylemler için beklentisi olan "özür" konusuna değinmedi.

Kenya'nın 1800'lü yılların sonuna doğru İngilizler tarafından işgal edilmesi ülke halkının da kaderini değiştirdi.

İngiliz sömürge yönetiminin uygulamalarına karşı çıkarak 1950'de başkaldıran "Mau Mau" hareketi Kenya'nın bağımsızlığına büyük katkı sağlamıştı.

İngiliz resmi rakamlarına göre, Kenya'da 1952-1956 yılları arasındaki Mau Mau direnişi esnasında 11 bin 505 direnişçi öldürüldü, harekete destek veren çoğunluğu sivil 5 binden fazla kişi de hapse atıldı.