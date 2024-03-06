İngiltere Maliye Bakanı'nın seçim ofisinin dışına sprey boyayla ölüm tehditleri yazıldı

İngiltere Maliye Bakanı ve Güney Batı Surrey bölgesi milletvekili Jeremy Hunt'ın seçim bürosunun camlarına ve kapısına sprey boyayla "Muhafazakar pisliğe ölüm" yazısı yazılması üzerine polis inceleme başlattı.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Hunt'ın ülkenin güneyinde Hindhead bölgesindeki seçim ofisinin camlarına ve kapısına "Muhafazakar pisliğe ölüm" yazısı yazıldı.

Surrey bölgesi polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hindhead bölgesindeki bir binaya, tahmini olarak 4 Mart'ta saat 20.00 ila 21.00'de yapılan saldırıya ilişkin polise ihbar yapıldı. Saldırı, binanın dışındaki kapı ve camlara spreyle yazı yazılmasını içeriyor. Olay esnasında binada kimse bulunmuyordu." ifadeleri kullanıldı.

Polis, binanın camları ve kapısına yazılan yazıyla ilgili soruşturma başlattığını da açıkladı.

Hunt da konuya ilişkin açıklamasında, "İngiliz halkı hoşgörüsüyle meşhurdur. Bu nedenle dünyanın en güçlü demokrasilerinden biriyiz. Birkaç kişi bizi yıldıramaz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de İçişleri Bakanı James Cleverly, tehditlerin "milletvekilliği görevinin doğasında" olduğunu, ekstra koruma bütçesi ayırdıklarını açıklamıştı.

Öte yandan geçen şubatta 3 kadın milletvekiline güvenlik endişeleri nedeniyle polis koruması ve şoförlü araçlar verilmişti.

İngiltere'de 2016'da İşçi Partisi milletvekili Jo Cox, Brexit referandumu kapsamında yürüttüğü seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.