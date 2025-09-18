İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 4’te sabit bıraktı. BoE’den yapılan açıklamada, yönetim kurulundaki 7 üyeden 5’inin politika faizini yüzde 4’te sabit bırakma yönünde oy kullandığı, 2 üyenin ise 25 baz puanlık indirimden yana olduğu belirtildi.

ENFLASYONDA GIDA VE ENERJİ ETKİSİ

Yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 3,8 olarak açıklanması, bankanın hükümete mektup göndermesine neden oldu. Açıklamada, enflasyondaki artışın büyük ölçüde gıda fiyatlarının yükselmesinden ve enerji fiyatlarındaki önceki düşüşlerin etkisinin ortadan kalkmasından kaynaklandığı ifade edildi.

SON BİR YILDA BEŞİNCİ İNDİRİM GERÇEKLEŞMİŞTİ

BoE, ağustosta 25 baz puan indirim yaparak faizi yüzde 4’e çekmiş ve bu bir yıl içinde beşinci faiz indirimi olmuştu. Ancak İngiltere’de enflasyon yüzde 3,8 ile Ocak 2024’ten bu yana en yüksek seviyesini korumaya devam ediyor. Bu oran, ABD’de yüzde 2,9 ve Avro Bölgesi’nde yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

FAİZ KARARININ İKİLEMİ: ENFLASYON MU, RESESYON MU?

BoE, faizleri erken düşürmesi halinde enflasyonun yeniden yükselme riski bulunduğunu, faizleri uzun süre yüksek tutması durumunda ise resesyon riskinin artacağını vurguladı. Yüksek enflasyon, hükümet ve Merkez Bankası için kritik bir sorun olmaya devam ediyor.

TAHVİL SATIŞLARINDA HIZ DÜŞÜRÜLÜYOR

Merkez Bankası’nın elindeki devlet tahvillerine ilişkin satış hızında da değişikliğe gidildi. Yönetim kurulunda 5 üye, yıllık 100 milyar sterlinlik satış planının 70 milyar sterline düşürülmesi yönünde oy kullandı.

ECB KARARININ ARDINDAN BENZER ADIM

BoE’nin faiz kararının, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 11 Eylül’de üç temel politika faizini sabit tutmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

ENFLASYON TAHMİNİ: HEDEFİN ÜZERİNDE SEYİR SÜRECEK

BoE, ülkedeki enflasyonun bu ay yüzde 4’e ulaşacağını ve 2027 baharına kadar yüzde 2’lik hedefin üzerinde kalacağını öngörüyor. Banka, fiyat istikrarını yeniden sağlamak için enflasyonu sürdürülebilir biçimde yüzde 2 seviyesine çekmeyi hedefliyor.