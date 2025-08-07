İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 4'e indirdi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde 25 baz puan düşürerek yüzde 4 seviyesine çekti.

BoE’den yapılan açıklamaya göre, Para Politikası Kurulundaki üyelerin 4’ü faiz oranının yüzde 4’e indirilmesini, 4’ü yüzde 4,25’te sabit tutulmasını, 1’i ise yüzde 3,75’e çekilmesini savundu. Bunun üzerine yapılan ikinci tur oylamada, Başkan Andrew Bailey dahil 5 üye politika faizinin yüzde 4’e düşürülmesi yönünde oy kullandı.

DEZENFLASYON SÜRECİ FAİZ İNDİRİMİNİN ÖNÜNÜ AÇTI

Açıklamada, son 2,5 yılda uygulanan sıkı para politikası sonucunda ülkede önemli ölçüde dezenflasyon sağlandığı ve bunun BoE’nin faiz indirimi yapmasına olanak tanıdığı belirtildi.

ENFLASYON HEDEFİ SÜRDÜRÜLÜYOR

Kurulun orta vadede yüzde 2 enflasyon hedefini koruduğu ifade edilirken, mayıstan bu yana orta vadeli enflasyonist baskılarda yukarı yönlü risklerin arttığı tespit edildi. Bu çerçevede eylül ayına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 3,7’den yüzde 4’e çıkarıldı.

ENFLASYONDAKİ ARTIŞA KARŞI UYARI

Enflasyondaki geçici yükselişin, ücret ve fiyat belirleme mekanizmaları üzerinde ek baskı oluşturabileceği kaydedildi. BoE, bu riske karşı dikkatli olunacağı mesajını verdi.

EKONOMİK BÜYÜME ZAYIF SEYREDİYOR

İngiltere ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 oranında büyürken, üçüncü çeyrekte bu oranın yüzde 0,3 olması bekleniyor. Açıklamada, iç dinamikler ve jeopolitik gelişmelerin büyüme üzerinde baskı oluşturabileceği vurgulandı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞIYOR

İngiltere’de yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 3,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.