İngiltere Milli Takımı'nda Thomas Tuchel dönemi: Tarih belli oldu

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in 1 Ocak 2025'te milli takımın başına geçeceğini duyurdu.

FA'den yapılan açıklamaya göre, 51 yaşındaki Alman teknik direktörün yardımcılığını, İngiliz teknik adam Anthony Barry yapacak.

Tuchel, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "İngiltere Milli Takımı'na liderlik etme onuruna eriştiğim için çok gururluyum. Bu ülke futboluyla uzun zamandır kişisel bir bağım olduğunu hissediyorum ve bu bağ bana şimdiden inanılmaz anlar yaşattı. İngiltere'yi temsil etme şansına sahip olmak büyük bir ayrıcalık. Bu özel ve yetenekli oyuncu grubuyla çalışma fırsatı çok heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde görevine başlayacak.

Geçen sezon Bayern Münih'i çalıştıran Tuchel, daha önce Mainz, Borussia Dortmund, PSG ve Chelsea'de teknik adam olarak görev yapmıştı.