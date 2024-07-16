İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Gareth Southgate istifa etti

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Gareth Southgate, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Gareth Southgate, görevinden istifa etti.

The Guardian'ın aktardığına göre İngiltere Futbol Federasyonu Southgate'in sözleşmesini uzatmak istedi ama tecrübeli İngiliz teknik direktör, farklı ve yeni bir rekabet istediği için teklifi geri çevirdi.

8 sene milli takımda görev yapan Southgate, veda mesajında şunları söyledi.

"HAYATIMIN ONURUYDU"

"Gururlu bir İngiliz olarak, İngiltere için oynamak ve İngiltere'yi yönetmek benim için hayatımın onuruydu. Bu benim için her şey demekti ve ben de her şeyimi verdim. Ama artık değişim ve yeni bir sayfa açma zamanı. Pazar günü Berlin'de İspanya'ya karşı oynadığımız final İngiltere teknik direktörü olarak son maçımdı."

İngiltere başında 102 maça çıkan Southgate, daha önce üç sene boyunca İngiltere'nin U21 takımını yönetmişti. EURO 2016'nın ardından takımın başına geçen Southgate, İngiltere ile 4 büyük turnuva geçirdi.

Southgate'in takımı 2018 Dünya Kupası finalinde yarı final, 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynarken son iki Avrupa Şampiyonası'nı finalde kaybetti.