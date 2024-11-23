İngiltere, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına uyacağının sinyalini verdi

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü, Netanyahu'nun İngiltere'ye girmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağı sorusuna, "varsayımlar üzerinden yorum yapmayacağı" açıklamasında bulundu.

UCM'nin tutuklama emirleriyle bağlantılı iç sürecin bugüne kadar İngiltere tarafından kullanılmadığını söyleyen Sözcü, bunun nedeninin de uluslararası mahkeme tarafından aranan hiç kimsenin İngiltere'yi ziyaret etmemesi olduğunu belirtti.

Buna karşın Sözcü, "Hükümet yasa kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirecektir." dedi.

Başbakanlık Sözcüsü, İngiliz hükümetinin yasada belirtilen sürece bağlı olduğunu, iç hukuk ve uluslararası hukuk tarafından belirlenen yasal yükümlülüklerine her zaman uyacağının altını çizdi.

İÇİŞLERİ BAKANI: "UCM KARARLARININ ÇOĞU İNGİLTERE'NİN MESELESİ HALİNE GELMİYOR"

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, dün yaptığı açıklamada, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilişkin, "UCM soruşturmalarının büyük bir çoğunluğu İngiliz hukuku, güvenlik kurumları ve hükümetinin meselesi haline gelmiyor." ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu'nun İngiltere'ye gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına yönelik soruları yanıtsız bırakan Cooper, "Bu, İçişleri Bakanı olarak benim konum değil. UCM bağımsız bir mahkemedir ve biz de onun bağımsızlığına ve üstlendiği göreve saygı duyuyoruz." şeklinde konuşmuştu.

UCM'NİN NETAHYAHU VE GALLANT HAKKINDAKİ KARARI

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Kararda, Netanyahu ve Gallant'ın açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma, savaş suçu ile cinayet, mahkum etme ve diğer insanlık dışı muameleleri içeren insanlığa karşı suçları işlediğine dair makul şüphe olduğu belirtilmişti.

Kararda ayrıca Netanyahu ve Gallant'ın bilinçli olarak sivil nüfusu hedef alan bir saldırının talimatını verdiklerine dair makul şüphenin bulunduğu ifade edilmişti.