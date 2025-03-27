İngiltere'nin araç üretimi üst üste 12 aydır düşüyor

İngiltere'nin araç üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 11,6 gerileyerek, düşüş eğilimini 12'nci aya taşıdı.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre, İngiltere'deki üreticiler şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 10 bin 787 daha az araç üretti. Böylece ülkede otomobil, kamyon, taksi, otobüs dahil toplam araç üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 11,6 azalarak, düşüş eğilimini 12'nci aya taşıdı.

Araç üretimindeki gerilemede, İngiltere ve dış pazarlardaki zayıflama, model değişiklikleri ve üretim tesislerindeki yeniden yapılanmalar etkili oldu. Geçen ay İngiltere'de üretilen her 10 araçtan 8'i yurt dışına ihraç edilirken, Avrupa Birliği (AB) ihracatın yüzde 53,5'ini oluşturarak İngiltere'nin en büyük ihracat pazarı oldu. ABD yüzde 19,7 ve Çin yüzde 6,3 ile AB'yi takip etti.

İngiltere'nin AB ve Çin'e ihracatı şubatta yıllık bazda yüzde 9,6 ve 10,9 azaldı. ABD'ye ihracatı ise yüzde 34,6 yükseldi.

Türkiye ve Japonya toplam yüzde 6,3 payla, İngiltere'nin en büyük 5 ihracat pazarı arasında yer aldı.

SMMT İcra Direktörü Mike Hawes verilere ilişkin değerlendirmesinde, araç üretiminin 12 ay üst üste düşmesinin endişe verici olduğunu belirterek, artan ticari gerilimler ve zayıf talebe dikkati çekti.

İngiltere'de üretimi destekleyecek düzenleme kolaylıkları olmadan sektörün risk altında kalmaya devam edeceğini bildiren Hawes, bu durumun ülkede sıfır emisyonlu ulaşıma geçişi de tehdit edeceğini sözlerine ekledi.