İngiltere'nin "Filistin Devleti'ni tanırız" açıklaması iki ülke arasında tartışma yarattı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze’deki insani kriz sona ermezse, ülkesinin eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıkladı. Açıklama, Fransa’nın benzer bir karar almasının ardından geldi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail’in Gazze’deki “korkunç durumu” sona erdirmek için somut adımlar atmaması, ateşkes sağlamaması ve Batı Şeria’daki ilhak planlarından açıkça vazgeçmemesi halinde, Birleşik Krallık’ın Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.

Starmer, Hamas’la İsrail arasında denklik kurulamayacağını vurgularken, Hamas’a yönelik taleplerin devam ettiğini; rehinelerin serbest bırakılması, ateşkes ilan edilmesi, Gazze yönetiminde rol üstlenmeme ve silahsızlanma şartlarının sürdüğünü belirtti. Karar, İşçi Partisi üzerindeki iç ve dış baskıların arttığı bir dönemde geldi.

Fransa da benzer şekilde eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıklamıştı.

İSRAİL'DEN YANIT GECİKMEDİ

İsrail, İngiltere'ye, Filistin'i tanıma kararının Gazze'de ateşkese engel olacağı tehdidinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Tel Aviv yönetiminin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in açıklamasını reddettiği belirtildi.

Fransa'nın Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının ve iç siyasi baskıların İngiltere hükümetinin tutumunu değiştirdiği iddia edilen açıklamada, bu değişikliğin Hamas'ı ödüllendirmek anlamına geldiği ileri sürüldü.

Açıklamada, "(Bu karar) Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için bir çerçeve oluşturulması çabalarına zarar vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

NETANYAHU, FİLİSTİN DEVLETİNİN İNGİLTERE'YE TEHDİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun açıklamasını yayımladı. Buna göre Netanyahu, "Starmer, Hamas'ın korkunç terörizmini ödüllendiriyor ve kurbanlarını cezalandırıyor. Bugün İsrail sınırında bir cihatçı devlet, yarın İngiltere'yi tehdit edecektir. Cihatçı teröristlere karşı taviz her zaman başarısız olur. Sizi de başarısızlığa uğratacaktır. Bu gerçekleşmeyecektir" dedi.