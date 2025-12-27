İngiltere, okula ara veren gençler için "askerlik eğitimi" hazırlıyor

İngiltere, ülkede yaygın olan eğitime ara verme yılında (gap year) 25 yaş altı gençlerin gönüllü askerlik eğitimi alabileceği 3 aylık bir program üzerinde çalışıyor.

The i Paper'da yer alan habere göre, Savunma Bakanlığı, askere alımları artırmak amacıyla ülkede yaygın olan eğitime ara verme yılındaki gençlerin askeri eğitim alacağı program hazırlıyor.

Başta 3 ay olması beklenen eğitime ilk etapta 150 kişinin katılması planlanıyor.

Mart 2026'da başlaması ve 2 yıl sürmesi planlanan uygulama sonunda 1000 gencin askerlik eğitimi alacağı öngörülürken, bu kişilere askerde kalma şansı sunulması bekleniyor.

ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE EĞİTİM ALABİLİRLER

Haberde, programa katılan gençlerin temel askerlik eğitimi aldıktan sonra askerde kalmayı seçerlerse bir alanda uzmanlaşmaya başlayacakları bilgisi de paylaşıldı.

Kraliyet Donanması'nda eğitim almak isteyen gençler için ise bu süre 1 yıl olarak belirlenirken, hava kuvvetlerinin programa katılımıyla ilgili çalışmaların henüz başlangıç seviyesinde olduğu aktarıldı.

Gönüllü askerlik eğitimi almayı kabul eden gençlerin İngiliz askerlerinin görev yaptığı çatışma bölgeleri, NATO görevleri ve Barış Gücü görevlerinde de yer alabileceği haberde yer aldı.

Haberde, bir ateşkes yapılması ve Barış Gücü görevlendirilmesi halinde Ukrayna'nın da bu ülkeler arasında yer alacağı belirtildi.

İngiltere'nin uygulamayı planladığı proje, Avustralya'da 17-24 yaş arası gençler için 1 yıllık şekilde uygulanıyor.

Avrupa'da ise benzeri bir uygulama Danimarka ve Fransa'da sürdürülüyor.