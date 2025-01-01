İngiltere Premier Ligi 19. Hafta | Brentford - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Ligi'nin formda takımı Arsenal, Brentford'a konuk oluyor. Brentford Arsenal maçı ile ilgili gün, saat, kanal bilgisi, takımların form durumları ve istatistikler haberimizde.
İngiltere Premier Ligi'nde son haftaların formda takımı Arsenal, ligin orta sıralarına demir atan Brentford ile karşılaşıyor. Peki Brentford - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Arsenal - Brentford maçının başlama saati kaçta? Brentford ile Arsenal'in aralarındaki maçlar, son 6 maçlık performansları, Arsenal - Brentford maçının detaylı istatistikleri, Premier Lig Puan durumundaki yerleri ve detaylara bakalım:
ARSENAL PUAN DURUMU VE FORM DURUMU
Arsenal, İngiltere Premier Ligi'nde oynadığı 18 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 36 puanla 3. sırada bulunuyor. Arsenal oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlikle formda bir görüntü çizdi.
BRENTFORD PUAN DURUMU VE FORM DURUMU
Brentford, İngiltere Premier Ligi'nde oynadığı 18 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 24 puanla 12. sırada bulunuyor. Buna karşın Brentford son haftalarda formsuzluğuyla düşüş yaşıyor. Brentford, oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
BRENTFORD - ARSENAL ARALARINDAKİ MAÇLAR
Brentford ile Arsenal arasında oynanan son 5 maçın dördünü Arsenal kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
BRENTFORD - ARSENAL MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Brentford - Arsenal İngiltere Premier Ligi maçı 1 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 20:30'da Bein Sport 3 kanalında canlı olarak yayınlanacak.
BRENTFORD ARSENAL MAÇI ŞİFRELİ Mİ?
Brentford - Arsenal İngiltere Premier Ligi maçı şifreli olarak yayınlanacak.