İngiltere Premier Ligi 19. Hafta | Brentford - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Ligi'nde son haftaların formda takımı Arsenal, ligin orta sıralarına demir atan Brentford ile karşılaşıyor. Peki Brentford - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Arsenal - Brentford maçının başlama saati kaçta? Brentford ile Arsenal'in aralarındaki maçlar, son 6 maçlık performansları, Arsenal - Brentford maçının detaylı istatistikleri, Premier Lig Puan durumundaki yerleri ve detaylara bakalım:

ARSENAL PUAN DURUMU VE FORM DURUMU

Arsenal, İngiltere Premier Ligi'nde oynadığı 18 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 36 puanla 3. sırada bulunuyor. Arsenal oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlikle formda bir görüntü çizdi.

BRENTFORD PUAN DURUMU VE FORM DURUMU

Brentford, İngiltere Premier Ligi'nde oynadığı 18 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 24 puanla 12. sırada bulunuyor. Buna karşın Brentford son haftalarda formsuzluğuyla düşüş yaşıyor. Brentford, oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

BRENTFORD - ARSENAL ARALARINDAKİ MAÇLAR

Brentford ile Arsenal arasında oynanan son 5 maçın dördünü Arsenal kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

BRENTFORD - ARSENAL MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brentford - Arsenal İngiltere Premier Ligi maçı 1 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 20:30'da Bein Sport 3 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

BRENTFORD ARSENAL MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Brentford - Arsenal İngiltere Premier Ligi maçı şifreli olarak yayınlanacak.