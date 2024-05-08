İngiltere, Rusya'nın savunma ataşesini sınır dışı edecek

İngiltere, askeri istihbarat görevlisi olan Rus savunma ataşesinin sınır dışı edileceğini duyurdu.

İngiltere, Rusya'nın kötü niyetli istihbarat faaliyetlerini gerekçe göstererek bu ülkenin savunma ataşesini sınır dışı edeceğini, Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsünü kaldıracağını ve Rus diplomatik vizelerinin süresini sınırlayacağını bildirdi.

İngiltere Dışişleri, İçişleri ve Savunma bakanlıklarının yaptığı ortak açıklamada, İçişleri Bakanı James Cleverly'nin, Rusya'nın istihbarat toplama operasyonlarını hedef alan ve ortadan kaldırmaya yönelik önlem paketini uygulamaya koyacaklarını duyurduğu belirtildi.

Açıklamada, ismi açığa vurulmamış askeri istihbarat görevlisi olan Rus savunma ataşesinin sınır dışı edileceği bilgisi paylaşıldı.

İstihbarat amacıyla kullanıldığına inanılan İngiltere'deki bazı Rus mülklerinden "diplomatik tesis" statüsünün kaldırılacağı aktarılan açıklamada, Rus diplomatların İngiltere'de geçirebileceği sürenin sınırlandırılması dahil, Rus diplomatik vizelerine yeni kısıtlamalar getirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'in Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Rusya'nın eylemlerine müsamaha gösterilmeyeceğinin yinelendiği ifade edildi.