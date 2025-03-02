İngiltere: Savaşı durduracak bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna'yla anlaştık

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa ve 1-2 ülkeyle birlikte savaşı bitirecek bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna'yla anlaştıklarını, bunun daha sonra ABD ile de görüşüleceğini ifade etti.

BBC'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Washington'da yaşanan tartışmayı ofisinde izlediğini anlatan Starmer, "Kimse bunu görmek istemez. O gün telefonla hemen Başkan Trump ve Başkan Zelenski'yi aradım. Çünkü bana göre Avrupa ve İngiltere'nin de güvenliği ve savunması için önemli olan Ukrayna'da kalıcı barışa odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Starmer, kameralar karşısında tansiyonun yükseldiği bir tartışmayı kimsenin görmek istemediğini yineleyerek, o gün Trump ve Zelenski dışında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştüğünü de aktardı.

Görüşmelerdeki amacının taraflar arasında bir köprü vazifesi üstlenmek olduğuna işaret eden Starmer, "İngiltere, Fransa ve muhtemelen 1-2 ülkeyle birlikte, savaşı durduracak bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna'yla anlaştık. Bu planı daha sonra ABD'yle de görüşeceğiz" diye konuştu.

Trump-Zelenski tartışmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Starmer, birkaç kere yüz yüze ya da telefonda görüştüğü Trump'ın da Ukrayna'da savaşı bitirme arzusunda olduğunu söyledi.

Keir Starmer, buna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dışında herkesin inandığını da belirterek, "Bu nedenle dün akşam bir adım attık ve savaşı bitirecek plan üzerinde çalışmaya başladık. Daha sonra ABD'yle görüşeceğimiz bu plan, cuma günü (Trump-Zelenskiy tartışmasının yaşandığı gün) kaldığımız yerden ileriye doğru atılacak önemli bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

"GÜVENLİK GARANTİSİ İSTİYORUM"

Başta Ukraynalılar olmak üzere kimsenin savaşın devamını arzulamadığını kaydeden Starmer, "Bu bizim ulusal çıkarlarımıza da uygun değil" ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Starmer, Trump'ın Ukrayna'da savaşı sona erdireceğini savunduğu anlaşmasının kalıcı barışı hedeflediğini söyleyerek, kendisiyle bu anlaşmayı geçen haftaki görüşmelerinde ele aldıklarını anlattı.

Starmer, herhangi bir anlaşma hakkında Zelenski'nin endişelerine de yer vererek, "Bozulacak bir anlaşma yapamazsınız. Başkan Zelenski'nin de endişesi bu. Gayet de açıkça bunu söylüyor. Bundan önce Minsk Anlaşmaları vardı ancak sözler tutulmadı. Zelenski, uyulacak bir anlaşma olması konusunda haklı. Bir anlaşma yapılacaksa bu anlaşmanın korunması için gereken garantileri genişçe ele aldık" dedi.

Ukrayna hakkında bir görüşmenin Ukrayna'sız yapılamayacağını tekrarlayan Starmer, "Bir anlaşma olacaksa bu anlaşmanın çatışmaları durdurması ve korunması gerek. Eğer geçici bir duraklama olacaksa Putin geri gelecektir. Geçmişte yaşandı. Bu riskin bulunduğunu düşünüyorum. Bu yüzden anlaşmanın kalıcı olduğundan, geçici olmadığından emin olmalıyız" sözlerini sarf etti.

"Putin'e güvenmem, bu yüzden güvenlik garantisi istiyorum." ifadesini kullanan Starmer, Putin'in "daha önce tekrar saldırıya geçtiğini kanıtladığını" dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Starmer, "Birkaç ay veya yıl sonra bozulacak bir anlaşmanın hiçbir anlamı yok" açıklamasında bulundu.