İngiltere Savunma Bakanlığı, Kıbrıs'taki üssünü hedef alan İHA'nın İran'dan fırlatılmadığını açıkladı

İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin Kıbrıs'taki üssü RAF Akrotiri’yi hedef alan Shahed tipi İHA'nın İran'dan fırlatılmadığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, İngiltere'nin Ortadoğu misyonuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Paylaşılan metinde şu ifadelere yer verildi:

"Gece boyunca RAF Typhoon ve F-35B savaş uçakları, Orta Doğu genelinde savunma amaçlı hava operasyonlarına devam etti. Bu operasyonlar, Voyager hava-yakıt ikmal uçaklarının desteğiyle, İngiltere’nin çıkarlarını ve müttefiklerini savunmak amacıyla gerçekleştirildi.

Savunma Bakanlığı, 2 Mart gece yarısında RAF Akrotiri’yi hedef alan Shahed benzeri bir insansız hava aracının İran’dan fırlatılmadığını doğrulayabilir.

Son 24 saat içinde Birleşik Krallık, bölgedeki İngiliz ve müttefik üslerine hava savunma sistemleri yeniden tedarik etti. Buna Birleşik Krallık yapımı hava savunma füzeleri de dahildir.

Royal Navy Wildcat helikopterleri, hava tehditlerini etkisiz hale getirebilen Martlet füzeleriyle donatılmış şekilde, önümüzdeki günlerde Kıbrıs’a ulaşacak."