İngiltere tarihinin en sıcak 8'inci yazını yaşadı

İngiltere, Avrupa'nın aksine yağışlı ve serin bir yaz yaşamasına rağmen haziran ayındaki sıcaklar nedeniyle ortalamada tarihinin en sıcak 8'inci yaz mevsimini geçirdi.

Yaz aylarının iklim istatistiklerini açıklayan İngiltere Meteoroloji Ofisine (Met Office) göre, ortalamanın altında sıcak geçen temmuz ve ağustosa rağmen haziran ayındaki yüksek sıcaklıklar nedeniyle yaz ortalaması 15,4 derece olarak ölçüldü.

Yılın en sıcak gününün 32,2 dereceyle 10 Haziran olduğu belirtilen açıklamada, 2023 yaz ortalama sıcaklığının normal şartlarda beklenenin 0,8 derece üzerinde olduğu da ifade edildi.

Açıklamaya göre, İngiltere bu yaz tarihinin en sıcak 8'inci yazını yaşadı.

- En sıcak yazların en yağışlısı

Met Office'e göre, ülke tarihinin en yağışlı 6'ncı temmuzunu yaşarken yaz genelindeki yağışlar da tarihe geçti. Buna göre 2023 yazı, tarihteki en sıcak 10 yaz ayı içinde en fazla yağışın kaydedildiği yaz mevsimi oldu.

Ortalama yaz mevsimlerine göre, yüzde 11 daha fazla yağış alan Ada'da özellikle İngiltere ve Kuzey İrlanda'da bazı yağış rekorlarının birden fazla kırıldığı bölgeler de oldu.

Sıcaklık rekorunun kırıldığı haziran sayesinde İngilizlerin bu yaz yüzde 6 oranında ortalamanın üzerinde güneş ışığı aldığı kaydedilirken İskoçya'da güneş ışığı alma süresinin ülke ortalamasının yüzde 15 üstünde olduğuna da işaret edildi.

- Galler ortalamanın yüzde 21 altında güneş aldı

Ağustos ayında ise ortalama sıcaklığın 0,2 derece üzerinde bir sıcaklık ölçüldüğünü kaydeden Met Office, bu dönemde İskoçya'nın ortalamadan 0,6 derece, Kuzey İrlanda'nın ise 0,5 derece daha sıcak olduğu bilgisini paylaştı.

Galler ve İngiltere'de ise sıcaklık ortalamaya yakın derecelerde ölçülürken Kuzey İrlanda ağustos ortalamasının yüzde 27 üzerinde yağış aldı.

İngiltere ağustosta ortalamanın yüzde 8, Galler ise yüzde 21 altında güneş ışığı alabildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Met Office uzmanlarından Mike Kendon, "Düzenli ve iyi havada aslan payını yüksek basınç etkisiyle kuru ve sıcak yaz güneşini getiren haziran aldı." dedi.

Alçak basıncın yağış ve yağmur getirdiğini kaydeden Kendon, "Birleşik Krallık ikliminin karakteristik değişkenliği bu yaz bir kez daha ortaya çıktı. Sezonun sıcaklık değerleri hazirandaki sıcaklardan etkileniyor. Ama sonuç olarak 2023 yazı, mevsimin ikinci yarısındaki yağışlarla Birleşik Krallık için sıcak ve yağışlı bir yaz oldu." diye konuştu.