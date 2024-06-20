İngiltere Teknik Direktörü Southgate, performanslarıyla ilgili özeleştiri yaptı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda iki maç sonunda 4 puan alan İngiltere'nin teknik direktörü Gareth Southgate, takımının performansını yeterli bulmadığını söyledi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçında Sırbistan'ı 1-0 yenen İngiltere, ikinci müsabakasında Danimarka ile 1-1 berabere kaldı.

Southgate, Frankfurt Arena'da Danimarka ile yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelede iyi bir performans sergilemediklerini aktaran 53 yaşındaki teknik adam, "Oyunun kontrolünü elimizde tutmakta zorlandık. Turnuvada daha ileriye gitmek istiyorsak bundan daha iyisini yapmamız gerekiyor." dedi.

"İlk iki maçtaki performans bizi hayal kırıklığına uğrattı." diyen Southgate, "Bu yüzden oynadığımız maçları iyi analiz etmek ve sorunlarımıza çözüm bulmak zorundayız. Seviyemizin daha yüksek olması gerektiğinin farkındayız. Daha iyisini yapabileceğimizi de biliyoruz. Şu ana kadar olanlar benim sorumluluğumda. Takımı yöneten benim." ifadelerini kullandı.