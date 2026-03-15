İngiltere: "Typhoon ve F-35 jetleriyle, Katar, Kıbrıs, BAE, Ürdün ve Bahreyn üzerinden görev uçuşu gerçekleştirildi"

İngiltere Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yayımladığı bilgilendirmede, "İngiliz Typhoon ve F-35 savaş uçaklarının gece boyunca 'İngiliz çıkarlarını savunmak amacıyla' görev uçuşları gerçekleştirdiğini" duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, bu görevlerin aynı zamanda Katar, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Bahreyn’deki müttefiklerin savunma ihtiyaçlarını desteklemeyi de kapsadığını belirtti.