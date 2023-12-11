İngiltere, Ukrayna'ya iki mayın avlama gemisi gönderecek

İngiltere, Ukrayna'nın denizde operasyon yapma kabiliyetini güçlendireceği gerekçesiyle İngiliz Kraliyet Donanmasına ait iki mayın avlama gemisini bu ülkeye göndereceğini duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Norveç ile "Ukrayna'nın denizcilik yeteneğini geliştirmek" amacıyla koalisyon başlatacağı belirtilerek, bu bağlamda Ukrayna'ya iki mayın avlama gemisinin tedarik edileceği aktarıldı.

Söz konusu koalisyonun İngiltere, Norveç ve diğerler ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı desteği geliştireceği vurgulanan açıklamada, "Bu destek, uzun vadede Ukrayna'nın donanmasını dönüştürmesine, Batılı müttefikleriyle daha uyumlu hale getirmesine, NATO'yla daha fazla birlikte çalışabilir olmasına ve Karadeniz'de güvenliği artırmasına yardımcı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.