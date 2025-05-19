İngiltere ve AB arasında yeni işbirliği anlaşması

İngiltere ve Avrupa Birliği, Brexit sonrası ilişkileri yeniden şekillendirecek kapsamlı bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Anlaşma, yaklaşık 6 ay süren müzakerelerin ardından duyuruldu.

GIDA VE İÇECEK TİCARETİNE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasına göre, anlaşma kapsamında ithalat ve ihracatı kolaylaştıracak yeni bir sağlık ve bitki sağlığı (SPS) düzenlemesi yürürlüğe girecek. Rutin kontrollerin kaldırılmasıyla bürokrasinin azaltılması ve ticarette hız kazanılması hedefleniyor.

Anlaşmaya göre, Avrupa Birliği’nin İngiltere karasularında balıkçılık faaliyetlerine Haziran 2038’e kadar erişim hakkı olacak.

KARBON VERGİSİ ETKİLERİNE KARŞI ORTAK EMİSYON SİSTEMİ

Anlaşmanın önemli bir ayağını da Emisyon Ticaret Sistemlerinin birbirine bağlanması oluşturuyor. Gelecek yıl yürürlüğe girecek AB karbon vergisinin olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlayan bu sistemin, İngiliz ekonomisine 9 milyar sterlin katkı sağlaması bekleniyor.İngiltere'nin çelik sektörüne yönelik olarak, AB'nin yeni gümrük tarifelerinden muafiyet sağlanması konusunda özel bir düzenleme yapılacak.

GÜVENLİK VE SAVUNMA ORTAKLIĞI YOLDA

Bugün Londra'da yapılan İngiltere-AB Zirvesi kapsamında, tarafların yeni bir Güvenlik ve Savunma Ortaklığı açıklaması bekleniyor. Bu ortaklık sayesinde İngiliz savunma sanayisi, AB’nin planladığı 150 milyar sterlinlik SAFE fonuna erişebilecek.

BAŞBAKAN STARMER'DAN "İLERİYE BAKMA" MESAJI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, anlaşmaya ilişkin açıklamasında, geçmişteki siyasi tartışmaları geride bırakıp, ülke için faydalı ve sağduyulu çözümler üretme zamanı olduğunu vurguladı. Starmer, işbirliğine açık olduklarının da altını çizdi.