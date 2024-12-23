İngiltere ve ABD, Yemen’i hedef aldı

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İran destekli Husilerin bulunduğu Yemen’in başkenti Sana, ABD ve Birleşik Krallık koalisyon güçlerinin hava saldırısına hedef oldu. Saldırılar, Husilere ait karargâh ve balistik füze depolarını hedef aldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), operasyonun Husilere ait kritik askeri hedefleri imha etmeye yönelik olduğunu açıkladı.

CENTCOM ayrıca Kızıldeniz’de kendi savaş uçaklarından birini "yanlışlıkla" düşürdüğünü açıkladı. Öte yandan Husiler, ABD ve İngiltere’nin liman kenti Hudeyde’ye de saldırı düzenlediğini açıkladı.