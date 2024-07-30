İngiltere ve ABD’den vatandaşlarına Lübnan uyarısı

Golan Tepeleri’nde, 12 kişinin hayatını kaybettiği futbol sahasına yönelik roket saldırısı sonrası ABD ve İngiltere, Lübnan’da bulunan ya da oraya seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarını uyardı.

Dünya 30.07.2024 12:01 Giriş: 30.07.2024 12:01

Güncelleme: 30.07.2024 12:14 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: Pixabay