İngiltere ve Fransa, Hürmüz gündemiyle 40 ülkeyi topluyor

İngiltere ve Fransa'nın, Hürmüz Boğazı konusunda savunma bakanları toplantısına ev sahipliği yapacağı bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı John Healey ile Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin’in liderliğinde, 40’tan fazla ülkenin katılımıyla Hürmüz Boğazı’na ilişkin bir toplantı düzenleneceği belirtildi.

Toplantının, bölgede oluşturulması planlanan çok uluslu deniz görev gücünün ilk savunma bakanları düzeyindeki görüşmesi olacağı aktarıldı.

Yarın gerçekleşecek toplantıda, Hürmüz Boğazı'ndan ticaret akışını yeniden sağlamak için askeri planlar konusunun ele alınacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Fransa ve İngiltere savaş sonrası seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bölgedeki gemilere eskortluk edecek savunma amaçlı bir misyon kuracaklarını açıklamıştı.

Ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa’nın Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi gönderme hazırlığına tepki göstermişti.

Hürmüz Boğazı’nın bölge dışı ülkelerin ortak malı olmadığını belirten Garibabadi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’nda savaş gemisi bulundurma girişimlerine karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.