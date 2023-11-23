İngiltere'ye geçen yılki net göç sayısı 745 bin olarak güncellendi

İngiltere'ye geçen yılki net göç sayısı 745 bin olarak güncellenerek, bugüne kadarki en yüksek rakama ulaştığı belirtildi.

Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) güncellediği verilere göre, net göç geçen yıl, bu zamana kadarki en yüksek sayıya ulaşarak 745 bin olarak kayıtlara geçti.

Ülkeye Haziran 2022-Haziran 2023 döneminde gelenlerin sayısı ise 672 bin olarak kaydedildi.

ONS verileri, İngiltere'ye gelenlerin büyük çoğunluğunun Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden olduğunu ortaya koydu.

AB üyesi olmayan ülkelerden gelenler arasında en büyük grubu öğrenciler oluştururken, sağlık sistemi ve sosyal bakım alanlarında görev almak üzere gelenlerin sayısında da artış oldu.

Net göç rakamları, ülkeye gelen kişilerin sayısından, ayrılanların sayısı çıkarılarak hesaplanıyor.

ONS, geçen mayısta açıkladığı verilerde, 2022'deki net göçün 606 bin olduğunu duyurmuştu.

İngiltere'de 13 yıldan bu yana iktidarda bulunan Muhafazakar Parti, 2010'da net göçü 100 binin altına düşürme sözü vermişti.