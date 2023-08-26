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İngiltere’de 9 lüks otomobili taşıyan nakliye aracı devrildi

İngiltere’nin Farningham kentinde toplam değeri 1 milyon sterlinden fazla olan 9 lüks otomobilin bulunduğu nakliye aracı, ana yolda devrildi. Otomobillerde büyük hasar meydana geldi.

Ajans Haberleri
  • 26.08.2023 13:24
  • Giriş: 26.08.2023 13:24
  • Güncelleme: 26.08.2023 13:24
Kaynak: İHA
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İngiltere’de 9 lüks otomobili taşıyan nakliye aracı devrildi

İngiltere’nin Farningham kentinde aralarında Lamborghini, Aston Martin ve BMW’nin de bulunduğu 9 lüks otomobili taşıyan nakliye aracı, A20 otoyolunda devrildi. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırılırken, toplam değeri 1 milyon sterlinden (33 milyon 400 bin TL) fazla olan lüks otomobillerde büyük hasar meydana geldi. Trafiğe kapatılan yol, araçların bölgeden çekilmesiyle saatler sonra yeniden açıldı. 

Nakliye aracındaki kırmızı Lamborghini Huracan 150 bin sterlinden, siyah Jaguar F-Type 62 bin sterlinden, Aston Martin DB11 ise 152 bin sterlinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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