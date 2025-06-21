İngiltere’de Filistin eylemi: Askeri hava üssüne sızdılar

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İngiltere’de Filistin destekçisi eylemciler, ülkedeki en büyük askeri hava üssü olan Oxfordshire’daki (Kraliyet Hava Kuvvetleri) RAF Brize Norton’a girerek hükümetin soykırımcı İsrail’e desteğini protesto etti.

Gece saatlerinde üsse gizlice sızan “Palestine Action” üyesi eylemciler, Airbus Voyager model iki askeri yakıt ikmal uçağını kanı temsil eden kırmızı boyalarla boyarken uçaklara levyelerle zarar verdi.

Eylemin videosu, grubun sosyal medya hesaplarında paylaşılırken gruptan yapılan açıklamada “İngiliz hükümeti kamuoyu önünde İsrail’i kınıyor gibi görünse de, gerçekte askeri kargo gönderiyor, Gazze üzerinde casus uçaklar uçuruyor ve ABD ile İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali yapıyor” denildi.

İSRAİL’E DESTEK SÜRÜYOR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer,, eylemi “utanç verici” ve “vandallık” olarak niteledi. RAF Brize Norton üssü, İngiltere’nin stratejik hava taşımacılığı ve yakıt ikmal operasyonlarının merkezi konumunda. Aynı zamanda İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında kullanılan keşif uçaklarının Kıbrıs üzerinden kalktığı ana merkezlerden biri.

İngiliz hükümeti geçen hafta Ortadoğu ve Kıbrıs’taki üslere yeni bir grup RAF savaş uçağı ve diğer İngiliz askeri uçakları göndereceğini açıklayarak, İran ile savaşta İsrail’e savunma desteği sağlayabileceğinin işaretlerini vermişti. İngiltere’de hükümetin İsrail’e desteğine karşı birçok eylem düzenlenirken İsrail’in İran’a saldırısı da geçen hafta protesto edilmişti.