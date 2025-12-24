İngiltere’de gözaltına alınan Greta Thunberg kefaletle serbest bırakıldı

İngiltere hükümetinin yasaklı grup ilan ettiği ‘Palestine Action’ destek için pankart açması nedeniyle gözaltına İsveçli aktivist Greta Thunberg kefaletle serbest bırakıldı.

İngiltere hükümetinin yasaklı grup ilan ettiği ‘Palestine Action’ grubuna destek amacıyla pankart açması nedeniyle dün gözaltına İsveçli aktivist Greta Thunberg’in serbest bırakıldığı bildirildi.

Londra polisinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan Thunberg’in mart ayına kadar kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

***

NE OLMUŞTU?

Palestine Action aktivisti oldukları gerekçesiyle yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan ve açlık grevi yapan 8 mahkumun taleplerini dile getirip tutukluların durumuna ilişkin güncel bilgileri paylaşan "Prisoners for Palestine (Filistin için Mahkumlar)" platformu, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'a sigorta desteği veren Aspen Insurance'ın Londra ofisi önünde eylem düzenlemişti.

Eylemciler, ofisin bulunduğu binanın girişine kırmızı boya sıktıktan sonra Palestine Action'a destek için oturma eylemi yapmıştı.

Prisoners for Palestine'ın sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Greta Thunberg, Terörizm Yasası kapsamında, 'Palestine Action mahkumlarını destekliyorum. Soykırıma karşıyım' pankartı tuttuğu için gözaltına alındı" ifadeleri kullanılmıştı.

Paylaşımdaki videoda, Thunberg'in tuttuğu pankartın bir polis tarafından alındığı ve "Kalkmak istiyor musun?" diye sorulan Thunberg'in "Hayır" yanıtını verdiği görülmüştü.

Londra'nın tarihi bölgesi City'de düzenlenen eylemde polis, Thunberg dışında Aspen Insurance'a kırmızı boya sıkan 2 eylemciyi de gözaltına almıştı.