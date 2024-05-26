İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma uçak düştü: 1 ölü

İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçağın düşmesi sonucunda bir pilot yaşamını yitirdi.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma pervaneli uçak düştü.

Kazada, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) pilotu hayatını kaybetti.

RAF’tan yapılan açıklamada, “RAF Coningsby yakınlarında meydana gelen trajik bir kaza sonucunda bir RAF pilotunun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle teyit etmek durumundayız. Pilotun ailesi bilgilendirilmiş olup, bu zor zamanda mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ederiz” denildi.

İngiliz medyası, pilotun İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma Spitfire model pervaneli bir avcı uçağını kullandığını duyurdu.