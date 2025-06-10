İngiltere’de işsizlik nisanda yüzde 4,6'ya yükseldi

İngiltere'de 16 yaş ve üzeri bireyler için işsizlik oranı, 2025 yılı Şubat-Nisan döneminde yüzde 4,6 olarak tahmin edildi. Bu oran hem bir önceki çeyreğe göre hem de geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Bu dönemde 16-64 yaş arasındaki istihdam oranı yüzde 75,1 olarak ölçülürken, atıl işsizlik oranı yüzde 21,3’e gerileyerek hem yıllık hem de çeyreklik bazda düşüş gösterdi.

Mayıs 2025 itibarıyla işsizlik ödeneği başvurusunda bulunan kişi sayısı aylık ve yıllık bazda artarak 1,735 milyona yükseldi.

BORDROLU ÇALIŞAN SAYISI AZALDI

Mart-Nisan 2025 döneminde bordrolu çalışan sayısı 55 bin kişi azalarak toplamda 30,2 milyona düştü. Bu sayı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 115 bin kişilik bir kayba işaret ediyor. Mayıs 2025 için yapılan erken tahminlere göre ise bordrolu çalışan sayısı 109 bin kişi azaldı.

İŞ İLANLARI DÜŞÜŞTE

Mart-Mayıs 2025 arasında İngiltere genelindeki açık iş pozisyonu sayısı 63 bin azalarak 736 bine düştü. Bu, art arda 35. çeyrekte de düşüş kaydedildiğini ve 18 sektörün 14’ünde azalma yaşandığını gösteriyor.

GELİRLER ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTTI

Şubat-Nisan 2025 döneminde İngiltere’de prim hariç ortalama düzenli maaş artışı yıllık bazda yüzde 5,2 olurken, prim dahil toplam kazanç artışı yüzde 5,3 olarak gerçekleşti. Reel ücretlerdeki yıllık artış, konut maliyetlerini içeren TÜFEH (CPIH) bazında yüzde 1,4; konut maliyetleri hariç TÜFE (CPI) bazında ise yüzde 2,1 oldu.

KAMU SEKTÖRÜNDE HAFİF ARTIŞ

Kamu sektöründeki istihdam Mart 2025 itibarıyla 6,15 milyon kişiyle önceki çeyreğe göre 7 bin, bir yıl öncesine göre ise 35 bin kişi artış gösterdi.