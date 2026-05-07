İngiltere’de kritik yerel seçim: Aşırı sağcı parti birinci sırada

İngiltere'de milyonlarca seçmen, 2024 genel seçimlerinin ardından en kapsamlı oylama olarak değerlendirilen yerel seçimler için bugün sandık başına gidecek. Ülke genelinde 136 yerel yönetimde toplam 5 bin 14 belediye meclis üyesi için seçim yapılacak. Bu kapsamda başkent Londra'daki 32 belediye meclisinin tamamında tüm sandalyeler için oy verilirken, ülke genelinde çok sayıda ilçe, üniter ve kontluk meclisinde de seçimler düzenlenecek. İskoçya ve Galler'de de ulusal parlamentolar için oy kullanılacak.

STARMER İÇİN SINAV

Anketler Başbakan Keir Starmer'ın İşçi Partisi'nin büyük kayıplara uğrayacağını, göçmen karşıtı sağcı Reform Partisi ile Filistin yanlısı gösterilere destek çıkan Yeşil Parti'nin oy kazanacağını gösteriyor. Aşırı sağcı Reform UK, anketlere göre yaklaşık yüzde 26 ile birinci parti olarak gözüküyor. Muhafazakârlar yüzde 19, İşçi Partisi ise yüzde 18 seviyesinde bulunuyor. Yeşiller Partisi ise yüzde 15 ile önceki seçimlere göre daha yüksek bir seviyede.

‘HAZIR DEĞİLİM’

Son dönemde adını duyuran Yeşil Parti’nin lideri Zack Polanski, İngiliz basınına verdiği mülakatta başbakan olmaya hazır olup olmadığı sorusuna “şu anda hazır olmadığını, iki yıl içinde hazır olabileceğini” söyledi. “İngiliz siyasetinin yeni Jeremy Corbyn’i” olduğu söylemlerini reddeden Polanski, eski İşçi Partisi liderini övdü.