İngiltere’de okul servisi devrildi: 2 ölü

İngiltere’de bir otomobille çarpışan okul servisinin devrilmesi sonucu 14 yaşındaki bir çocuk ile şoför hayatını kaybetti.

İngiltere’nin Merseyside bölgesindeki M53 otoyolunda 54 kişinin bulunduğu okul servisi bir otomobille çarpışarak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine ambulans ve helikopter sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile servis şoförünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Kuzey Batı Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, kazada yaralanan 13 çocuğun hastaneye kaldırıldığı 2’sinin durumunun ise ağır olduğu ifade edildi.

Kazanın ardından otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.