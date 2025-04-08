İngiltere’de rahim nakli sonrası ilk bebek dünyaya geldi

İngiltere'de yaşayan 36 yaşındaki Grace Davidson, rahim nakli sonrasında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Kuzey Londra’da yaşayan Davidson'a 2023 yılında kız kardeşi Amy’nin rahmi nakledildi

Davidson, geçtiğimiz günlerde ‘Amy Isabel’ adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Bu gelişme, İngiltere’de rahim nakli sonrası gerçekleşen ilk doğum olma özelliği taşıyor.

Uzmanlar, nakilin Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) sendromu gibi doğuştan rahmi bulunmayan kadınlar için de umut verici bir adım olarak değerlendirildiğini açıkladı.