İngiltere’de tüketici kredi hacmi Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyede

İngiltere’de artan hayat pahalılığı nedeniyle tüketicilerin bu yılın haziran ayında tüketici kredisi başvurularının toplamının 1,7 milyar sterline ulaştığı bildirildi.

İngiltere Merkez Bankası’ndan (BoE) yapılan açıklamada söz konusu kredi miktarının 2018 yılının nisan ayından bu yana en yüksek seviyede olduğu kaydedildi.

Ülkede analistlerin beklentisi tüketici kredilerinin bu yılın haziran ayında 1,3 milyar sterlin düzeyinde gerçekleşmesi yönündeydi.

BoE’den yapılan açıklamada tüketicilerin kredi kartı harcamalarının ise bu yılın haziran ayında yaklaşık 600 milyon sterlin olduğuna işaret edildi.

Merkez bankasının açıklamasında, bankaların tüketicilerin mevduat hesaplarına uyguladığı ortalama faizin bu yılın haziran ayında 3,95'ten 4,29’a yükseldiği belirtildi.

Bankanın verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan, borç krizindeki tüketicilere finansal danışmanlık hizmeti veren Sivil Toplum Kuruluşu Step Change Dış İlişkiler Direktörü Richard Lane “İngiltere’de hayat pahalılığının giderek arttığı bir ortamda, hane halkları gündelik harcamalarını karşılayabilmek için giderek artan şekilde tüketici kredilerine yaslanmak zorunda kalacaktır. ifadesini kullandı.

Bankacılık telefon uygulaması Plum Üst Yöneticisi Victor Trokoudes ise “Salgın döneminde birikim yapmış tüketicilerin bu birikimlerini kullanmak zorunda kaldıklarını ve devamında tüketici kredilerine başvurmakla karşı karşıya kaldıklarına şahit oluyoruz" dedi.

BoE, enflasyonun mayısta yüzde 8,7 ile yapışkan kalmasının ardından 50 baz puan artışa giderek politika faizini yüzde 4,50'den yüzde 5'e çıkarmıştı.

Piyasalar, İngiltere Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 5 seviyesinden yüzde 5,25'e çıkararak son 15 yılın en yüksek seviyesine yükseltmesini öngörüyor.