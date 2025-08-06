İngiltere’de Zara’ya reklam yasağı

İngiltere'de Reklam Standartları Kurumu (ASA), Zara’nın internet sitesi ve uygulamasında yayımlanan iki reklamın, modellerin “sağlıksız derecede zayıf” görünmesine yol açtığı gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.

ASA’ya göre bir reklamdaki modelin saç modeli, yüz hatları ve kullanılan gölgeler, onu “çökük ve sağlıksız” göstermekteydi.

Diğer reklamda ise, modelin pozisyonu ve gömleğin derin yakası nedeniyle “belirgin köprücük kemiklerinin” öne çıkarıldığı ifade edildi.

Kurum, bu görsellerin “sorumsuz” olduğunu ve bu halleriyle tekrar kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

BBC'nin haberine göre; Zara, ASA'nın uyarısının ardından söz konusu görselleri yayından kaldırdı. Marka, her iki modelin de fotoğraflar çekildiği dönemde sağlık raporuna sahip olduğunu ve fotoğraflarda yalnızca “çok küçük ışık ve renk düzenlemeleri” yapıldığını savundu.

Ayrıca Zara, Birleşik Krallık Model Sağlığı Soruşturması'nın 2007’de yayımladığı “Sağlıklı Bir Geleceği Şekillendirmek” adlı raporun ilgili maddelerine uygun hareket ettiğini bildirdi.

BENZER YASAKLAR BAŞKA MARKALARA DA UYGULANMIŞTI

Zara’nın yanı sıra, son dönemde başka markaların reklamları da benzer gerekçelerle yasaklandı. Temmuz ayında Marks & Spencer’a ait bir reklam, modelin “sağlıksız biçimde zayıf” göründüğü gerekçesiyle kaldırılmıştı.

Aynı şekilde, Next markasının kot pantolon reklamı da modelin bacaklarının aşırı ince görünmesini sağlayacak açıların kullanılması nedeniyle yasaklanmıştı.

Bazı izleyiciler ise, “sağlıksız biçimde kilolu” görünen modellerin yer aldığı reklamların neden yasaklanmadığını sorguluyor.