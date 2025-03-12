İngiltere’den Rusya’ya misilleme: Bir diplomat ve eşi sınırdışı edildi

İngiltere, Rusya’nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 2 İngiliz diplomatı sınırdışı etme kararına karşılık verdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, misilleme olarak Rusya’nın Londra Büyükelçiliği'nde görevli Rus diplomat ile eşi sınır dışı edildi.

Rusya'yı Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliğini kapatmaya yönelik aktif bir çaba içerisinde olmakla suçlayan Bakanlık, Rusya’nın iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdığını aktararak, Rusya'nın Londra Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

RUSYA İNGİLİZ DİPLOMATLARI CASUSLUKLA SUÇLAMIŞTI

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 10 Mart’ta başkent Moskova'daki İngiltere Büyükelçiliği'nin ikinci Sekreteri Alkesh Odedra ile büyükelçiliğin siyasi departmanının birinci sekreteri Tabassum Rashid'in eşi Michael Skinner’ın, "kendileri hakkında yanlış bilgi verdikleri ve İngiltere istihbaratı ile gizli faaliyetler gerçekleştirdiklerine" dair kanıtlar bulunduğu gerekçesiyle Rusya'dan akreditasyonlarının iptal edildiğini ve iki hafta içinde Rusya'dan ayrılmak zorunda olduklarını açıklamıştı.