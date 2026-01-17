İngiltere’den Türkiye ve Kıbrıs dahil 16 ülke için seyahat uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu’da artan bölgesel gerilimler nedeniyle Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 16 ülke için seyahat uyarısı yayımladı. Bakanlık, İngiliz vatandaşlarından bulundukları ülkelerde daha dikkatli olmalarını, seyahat planlarını ise yeniden gözden geçirmelerini istedi.

Evrensel'de yer alan habere göre açıklamada, bölgede yaşanabilecek olası bir tırmanmanın ulaşımda aksamalar ve öngörülemeyen güvenlik riskleri doğurabileceği vurgulandı. İngiliz yurttaşlara, bireysel koşullarını dikkate alarak “makul önlemler” almaları çağrısı yapıldı.

TURİZM ÜLKELERİ DE LİSTEDE

Seyahat uyarısının kapsamına, her yıl yüz binlerce İngiliz turistin ziyaret ettiği Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Kıbrıs gibi popüler destinasyonlar da dahil edildi. Bakanlık yetkilileri, bölgedeki tansiyonun son günlerde belirgin biçimde yükseldiğine dikkat çekti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın seyahat uyarısı yayımladığı ülkeler şöyle sıralandı:

Türkiye

Birleşik Arap Emirlikleri

Yemen

Suriye

Suudi Arabistan

Katar

Umman

Libya

Lübnan

Kuveyt

Ürdün

Irak

Mısır

Kıbrıs

Bahreyn

İran

ABD–İRAN GERİLİMİ

Uyarının, İran’ın perşembe günü erken saatlerde hava sahasını ticari uçuşlara kapatmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Bu adımın, Tahran ile Washington arasında son dönemde artan gerilimle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, “Bölgede gerilim riski artmıştır. Olası bir tırmanma, seyahatlerde aksamalara ve beklenmedik etkilere yol açabilir. İngiliz vatandaşlarının bireysel koşullarını dikkate alarak makul önlemler almaları tavsiye edilir” denildi.

İRAN HAVA SAHASININ KAPATILMASI ENDİŞE YARATTI

Çatışma bölgeleri ve havacılık risklerini izleyen SafeAirspace adlı kuruluş da İran hava sahasının kapatılmasının, önümüzdeki süreçte yeni güvenlik ve askerî faaliyetlerin habercisi olabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, Donald Trump yönetiminin İran’a yönelik olası askeri adımlarının, bölgede daha geniş çaplı bir tırmanmaya yol açabileceğine işaret etti.

DUBAİ İÇİN ''TERÖR'' UYARISI

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne, özellikle de yılda yaklaşık 16 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlayan Dubai’ye seyahat edecekler için terör uyarısını yineledi. Açıklamada, İngiliz vatandaşlarının terör örgütleri ya da bireysel saldırganlar tarafından hedef alınabileceği belirtilerek, “İngiltere’nin çıkarlarını ve İngiliz vatandaşlarını hedef alan küresel ölçekte yüksek bir terör tehdidi bulunmaktadır. Çevrenizin her zaman farkında olun” ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, olası saldırıların yalnızca Batılı hedeflerle sınırlı kalmayabileceğini, yabancı ziyaretçilerin yoğun bulunduğu alanlarda da ayrım gözetmeksizin gerçekleşebileceğini vurguladı. Körfez bölgesinde faaliyet gösteren bazı grupların tehdit içerikli açıklamalarını sürdürdüğü de hatırlatıldı.