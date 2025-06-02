İngiltere’den Türkiye’ye seyahat uyarısı: 4 konu gerekçe gösterildi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarını çeşitli güvenlik risklerine karşı uyardı. Yapılan açıklamada özellikle taksiler, kitlesel gösteriler, sahte alkol ve kimlik taşıma zorunluluğu konularında dikkatli olunması istendi.

İngiltere’nin resmi seyahat tavsiyesi platformunda güncellenen Türkiye sayfasında, özellikle bazı taksilerin güvenlik riski oluşturabileceği belirtildi. Bakanlık, ruhsatı olmayan ve taksimetre kullanmayan araçlardan uzak durulması gerektiğini vurgularken, “Kayıtsız taksilere binmek ciddi güvenlik riski taşıyabilir” ifadesine yer verdi.

Yetkililer, mümkün olduğunca otel aracılığıyla veya mobil uygulamalar üzerinden taksi çağırılması, araca binmeden önce plakanın not edilmesi ve taksimetrenin açık olup olmadığının kontrol edilmesini önerdi.

GÖSTERİLERDEN UZAK DURUN ÇAĞRISI

Açıklamada Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde zaman zaman kitlesel protesto gösterileri düzenlendiği ve bu eylemlerde şiddet olaylarının yaşanabileceği belirtildi. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulunduğu durumlara dikkat çekildi.

Bakanlık, özellikle İsrail-Filistin geriliminin ardından İsrail temsilcilikleri önündeki protestoların artabileceğine işaret ederek, “Gösteri alanlarından uzak durun, bir eylem başlaması halinde bölgeden hızla ayrılın” uyarısında bulundu. Toplu taşıma seferlerinde gecikmeler ve iptaller yaşanabileceği de hatırlatıldı.

SAHTE İÇKİ TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de son dönemde sahte içkiden kaynaklanan ölümlerde artış yaşandığını bildirdi. Açıklamada, özellikle büyükşehirlerde kaçak yollarla üretilmiş içkilere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Bakanlık, turistlerin yalnızca ruhsatlı işletmelerden içki almaları ve otel ya da bar gibi güvenilir mekanlarda tüketim yapmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, şişelerin etiket ve kapaklarının orijinalliğinin kontrol edilmesi ve ev yapımı içkilerden kaçınılması gerektiği ifade edildi.

KİMLİK TAŞIMAK ZORUNLU

Yapılan bir diğer önemli hatırlatmada, Türkiye’de fotoğraflı kimlik taşımamanın yasalara aykırı olduğu belirtildi. Turistlerin pasaport ya da oturma izni belgelerini her zaman yanlarında bulundurmaları istendi. İngiliz yetkililer, özellikle İstanbul gibi yoğun kent merkezlerinde güvenlik kontrollerinin sıklaştığını, polis noktalarının yaygınlaştığını ve bu tür denetimlerde iş birliği yapılmasının önem taşıdığını açıkladı.