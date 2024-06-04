İngiltere’nin çöpü ülkemize doluyor

Plastik atık ithalatı her geçen gün artıyor. İngiltere’den bir yılda ülkeden ithal edilen atık miktarı 175 bin tonu buldu. CHP'li Dinçer "Ülke dışından plastik atık ithal edip, kâr etmek kısa vadede kazançlı görünebilir ancak bu her açıdan başarısız bir politikadır. Plastik atık ithalatı derhal yasaklanmalıdır" dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelerin plastik atıklarının Türkiye'ye gönderilmesi ülkeyi adeta ülkeyi plastik çöplük haline getirdi. Son olarak İngiltere'den de Türkiye'ye gönderilen plastik atık miktarı rekor seviyeye ulaştı. Mart 2023'te 13 bin ton olan plastik atık miktarı 2024 Mart'ta 21 bin tonu aştı. Türkiye İngiltere’den plastik atık ihtal eden birinci ülke konumuna geldi. CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Semra Dinçer, ülkedeki tesislerin ve denetim mekanizmaların artırılarak plastik atık ithalatının sonlandırılması çağrısında bulundu.

OECD verilerine göre Türkiye, dünyada en fazla çöp ithal eden üçüncü ülke konumunda. Türkiye’ye çöp ithal eden ülkelerin başında İngiltere, Belçika, Almanya, ABD, Hollanda, İspanya, İtalya gibi ülkeler geliyor. BirGün'e değerlendirmelerde bulunan CHP'li Dinçer, İngiltere’den Türkiye’ye gönderilen plastik atık miktarının sürekli artarak devam ettiğine dikkat çekerek, “Ülke dışından plastik atık ithal edip, kar etmek kısa vadede kazançlı görünebilir ancak bu her açıdan başarısız bir politikadır. Bugün gelişmiş ülkeler, kendi atıklarını denetim mekanizmalarının az olduğu ülkelere göndermektedirler. Bu şekilde hem atıktan hem de onun getireceği çevresel maliyetten kurtulmakta, hem de atığı ihraç ederek para kazanmaktadırlar" dedi.

YÜZDE 60 ARTTI

İngiltere Ticaret Bakanlığı verilerine göre son bir yılda Türkiye’nin İngiltere’den ithal ettiği plastik atığın 175 bin tonu bulduğunu söyleyen Dinçer, şöyle devam etti: "2023 yılının Temmuz ayında İngiltere’den yapılan plastik atık 18 bin ton ile pik noktasına ulaşmıştı. O günden bu yana bazı aylarda düşen bazı aylarda ise artış gösteren bir grafik karşımıza çıkmıştır. Ancak Mart ayı itibariyle ilk defa ay bazında plastik atık ihracatı 21 bin 500 tona yükselmiştir. İngiltere’nin çöpü ülkemize doluyor. Ekim 2023 yılında Çevre Bakanlığından aldığımız cevapta atık ithalatında dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflediği belirtilmesine rağmen, atık ithalatının artarak devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde sadece İngiltere’den yapılan plastik atık ithalatı 175 bin tona ulaşmış, Türkiye İngiltere’den plastik atık ihtal eden birinci ülke konumuna gelmiştir. 2022 yılında 88 milyon ton olan plastik atık ihracatı 2023 yılında yüzde altmış oranında artarak, 141 milyon tonu bulmuştur. Türkiye an itibariyle İngiltere’den çıkan plastik atığın yaklaşık yüzde 27’sini tek başına ithal etmektedir. Ülkemizin kimsenin çöplüğü olmasına da izin vermeyeceğiz. 22 yıldır atık yönetim stratejisini oluşturamayan ve kendi atığımızı dönüştüreceğimiz bir programı devreye alamayan AKP iktidarı da çözümü atık ithal etmekte bulmuştur. Temiz ve yeşil bir Türkiye için derhal harekete geçilmeli ve plastik atık ithalatı derhal yasaklanmalıdır.”