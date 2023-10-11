İngiltere’nin Luton Havaalanı’nda yangın

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Luton Havaalanı’nın otoparkında dün akşam yangın çıktı. Yetkililer, yangında yaklaşık 1200 aracın hasar gördüğünü ve uçuşların bugün öğleden sonraya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Londra Luton Havaalanı’nın katlı otoparkının 3’üncü katında dün akşam yangın çıktığı, yangının hızlı bir şekilde büyüyerek otoparkta çöküntüye neden olduğu açıklandı.

Havalimanı yetkilileri, uçuşların bugün öğleden sonra yerel saatle 15.00’e kadar durdurulduğunu duyurdu. İtfaiye yetkilileri ise dün akşam olay yerine intikal ettiklerinde ‘hızla büyüyen bir yangınla karşı karşıya kaldıklarını’ vurgulayarak yangında 1200 kadar aracın hasar aldığını belirtti.

İtfaiye yetkilileri, gece boyunca yangınla mücadele edildiğini vurgulayarak “Şu anda dört ekip ve bir hava aracı olay yerinde bulunmaktadır ve ekipler havaalanı itfaiyesiyle birlikte çalışmaktadır. Tüm uçuşlar öğleden sonra 3'e kadar durdurulmuştur. Saat 15:00'ten önce kalkacak bir uçağınız varsa lütfen havalimanına seyahat etmeyin” uyarısında bulundu.





