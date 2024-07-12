İngiltere’yi sarsan cinayet: BBC yorumcusunun eşi ve iki kızı öldürüldü

İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyindeki Bushey kasabasında yaşayan üç kadın katledildi. Öldürülenlerin, BBC’nin at yarışı yorumcusu John Hunt’ın eşi ve iki kızı olduğu öğrenildi. Polis, 26 yaşındaki zanlıyı gözaltına aldı.

İngiltere'de silahla öldürülen 3 kişinin BBC’nin at yarışı yorumcusu John Hunt’ın eşi ve iki kızı olduğu ortaya çıktı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; salı günü yerel saatle 19:00 sularında Londra’nın kuzeyinde yer alan Hertfordshire bölgesindeki Bushey kasabasında yaşayanlar, çığlıklar duyduklarını söyleyerek polisi aradı.

Ashlyn Close sokağına gelen polis, üç kadını ağır yaralı halde bulundu.

Kurbanlar sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tatar yayı olarak da bilinen arbaletle saldırıya uğradıkları anlaşılan üç kadın olay yerinde öldü. Londra’nın kuzeyindeki Enfield’da yaşadığı tespit edilen şüpheli Kyle Clifford’ın bulunması için kapsamlı bir insan avı başlatıldı.

Polis, arbaletin hâlâ elinde olabileceğini söyleyerek insanlara karşılaşırlarsa şüpheliye yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

Silahlı polis görevlileri ve arama ekipleri, Enfield ve Londra’nın kuzeyindeki farklı ilçelerin yanı sıra, cinayetin işlendiği Bushey’de konuşlandırıldı.

Çarşamba öğle saatlerinde, polis ve ambulans görevlileri, içinde arama yapılan Enfield’daki bir evin yakınlarında bir mezarlıkta görüldü.

Mezarlık güvenlik kordonuyla çevrilerek kapatıldı ve bir helikopter ambulans bölgeye yaklaştı.

Herfordshire polisinin yaptığı açıklamaya göre Clifford, polis tarafından “ateş açılmadan” burada yakalandı.

Yaralı halde bulunan Clifford’ın hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Cinayete kurban gidenlerin; BBC’nin at yarışı yorumcusu John Hunt’ın 61 yaşındaki eşi Carol Hunt ile, çiftin üç kızından ikisi olan 25 yaşındaki Louise ve 28 yaşındaki Hannah oldukları belirlendi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Cinayet şüphelisi Kyle Clifford hakkında bilinenler sınırlı.

Ancak şüphelinin 2022’de kısa süreliğine İngiliz Ordusu’nda hizmet verdiği ve sonra ordudan ayrıldığı düşünülüyor.

Polis, “hedefli” bir saldırı olduğunu söylediği cinayetin arkasındaki Clifford’ın kurbanları tanıdığını düşünüyor.

Şüpheli gözaltına alınırken, şu aşamada polis soruşturmasında aranan başka biri olmadığı belirtildi.