INJI, dünya turnesi kapsamında Türkiye'de 3 konser verecek

Global müzik dünyasının yükselen Türk yıldızı INJI, yeni EP’si “WE GOOD” ile şimdi tüm dijital platformlarda.

Cuma günü yeni EP’sinin yayınlanmasının hemen ardından ABD/Avrupa Turnesine Los Angeles’tan start veren INJI, 22 ayaklı dünya turnesi kapsamında BKM Organizasyonu ile 3 konser için de Türkiye’ye gelecek.

INJI, 10 Ekim’de Ankara Milyon Performance Hall’de, 11 Ekim İzmir Ooze Venue’de ve 12 Ekim’de İstanbul Dorock XL/ Kadıköy’de olacak.

Öte yandan EP'nin odak parçası "SEXY 4EVER"da, birden fazla Grammy ödülü sahibi Nile Rodgers yer alıyor.