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İnkumu plajında güneşin keyfini çıkardılar

Ajans Haberleri
  • 29.01.2025 15:11
  • Giriş: 29.01.2025 15:11
  • Güncelleme: 29.01.2025 15:11
Kaynak: DHA
İnkumu plajında güneşin keyfini çıkardılar

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın tek mavi bayraklı plajı olan İnkumu tatil beldesinde vatandaşlar, 19 dereceyi bulan sıcak havada kumsalda güneşin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bartın’da termometreler, 19 dereceyi gösterdi. Güzel havayı fırsat bilenler, merkeze 11 kilometre mesafedeki 3 kilometrelik kumsalı olan İnkumu tatil beldesine akın etti. Sömestir tatili nedeniyle aileler çocuklarıyla kumsalda güneşin keyfini çıkardı. Güzel havada denizde kano yapan gençlerin yanı sıra bölgeye gelenler de kumsalda oturup, çay ve kahve içti. Havanın aksine su soğuk olmasına rağmen 1 kişi de denize girdi. (DHA)

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