İnşaat halindeki ahır çöktü: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı

Bingöl'de inşaat halindeki ahırda meydana gelen çökme sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl'de inşaat halindeki ahırın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Garip köyünde bir girişimci tarafından büyükbaş hayvanların barınması için yapımı süren ahırın çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan 2 işçiden S.Ş.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan H.A. ise ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.Ş.Ö'nün cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.